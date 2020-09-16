Выясняем, все про грипп 2021 в Ростове-на-Дону вместе с нашими экспертами в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грипп 2021 в Ростове-на-Дону: где и кому сделают прививку. В Ростовской области продолжается прививочная кампания.

Известно, что осенью этого года от гриппа планируется привить 60 процентов населения Ростовской области. А это - 2,5 миллиона человек.

Что важно знать о вирусе гриппа? Почему это важно? Какую вакцину используют врачи? Как сделать прививку? И какие аргументы используют «антипрививочники»?

Об этом и не только в эфире программы «Тема дня» расскажем сегодня в 17:03. В нашей студии сегодня, 16 сентября, заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники № 10 Евгения Криничная и педиатр Ольга Шанникова.

КОНКРЕТНО!

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