Работу кабинетов неотложной помощи в Ростове продлили до 22 часов

Жителям с симптомами коронавируса советуют обращаться к участковому врачу. Фото: Александр ГЛУЗ

Работу кабинетов неотложной помощи в Ростове-на-Дону продлили до 22:00. Об этом сообщила глава донского Минздрава Татьяна Быковская.

По словам министра, работа скорой помощи направлена на оказание помощи людям, чье состояние связано с угрозой жизни. Это, например, жалобы на сильную боль, потеря сознания, ДТП, отравления, ожоги, травмы. Она отметила, что с симптомами коронавируса нужно вызвать участкового врача.

— Скорая помощь осуществляет транспортировку на проведение компьютерной томографии или в госпиталь по направлению участкового врача, — прокомментировала Татьяна Быковская.