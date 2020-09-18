В Ростовской области прогнозируют дождь и ураганный ветер

Температура может достигать +23 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области 18 сентября ожидаются дождь и ураганный ветер. Соответствующий прогноз передает донское ГУ МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в области установится переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, днем возможен небольшой дождь. Столбик термометра может достигать +18…+23 градусов, на юге и востоке области — до +29 градусов.

— Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6-11 м/с, днём местами порывы до 16 м/с, — говорится в сообщении.

В большинстве районов области установится чрезвычайный уровень пожароопасности (5 класс).