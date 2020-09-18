Регоператор приглашает ростовчан к участию во Всемирном дне чистоты

Фото: ГК «Чистый город»

19 сентября отмечается Всемирный день чистоты. В Ростове-на-Дону этому празднику будет посвящена глобальная экологическая акция, участие в которой примет и регоператор ООО «ГК «Чистый город».

В донской столице определено более 10 площадок в разных районах города, где пройдут субботники и просветительские мероприятия – экопикники и фестивали.

ГК «Чистый город» организует вывоз отходов из рощи СКА, парка Глазго, лесополосы на Солженицина, сквера на Оганова, а также поможет очистить берега рек Темерник и Дон.

Как отмечает регоператор, участником масштабной «зачистки» территории может стать любой желающий. Для этого достаточно взять пакет, выйти во двор или в любое другое место и собрать разбросанный мусор.

- Группа Компаний «Чистый город» традиционно поддерживает такие мероприятия. И каждый житель города тоже это может сделать, присоединившись к масштабной уборке, - отмечает генеральный директор ООО «ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Напомним, в Ростовской области продолжает действовать «масочный режим». Поэтому вместе с инвентарём для уборки необходимо взять средства индивидуальной защиты: маску и перчатки.