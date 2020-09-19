Мемориал энергетикам, героям Великой Отечественный войны, открыли в Туле

Монумент увенчан изображением Ордена Победы. Фото: "Россети-Юг"

В Туле торжественно открыли мемориал, посвященный работникам электросетевой отрасли, которые в период Великой Отечественный войны сражались на фронте и обеспечивали энергией тыл.

Важно сказать, что его строительство началось еще в прошлом году. Теперь территория мемориала в 1 гектар представляет из себя пять площадок, посвященных каждому году войны. В конце центральной аллея – грандиозный обелиск в виде опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м – столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь.

Монумент увенчан изображением Ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков–героев.

- В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев, – отметил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

Стоит отметить, что энергетики группы компаний «Россети» и ранее увековечивали память своих героев, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В мае 2015 года в Ростове-на-Дону на здании филиала «Россети Юг» была торжественно открыта мемориальная доска памяти воинов-энергетиков ВОВ и тружеников тыла.

Фото: "Россети-Юг"

Памятник спроектировал и создал скульптор Игорь Геннадьевич Белов. В период самой страшной войны в истории нашей страны верные своему отечеству ростовские энергетики под бомбами и артобстрелами оставались на посту, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение военных объектов и предприятий оборонной промышленности региона.

В боях за освобождение донской столицы от немецко-фашистских захватчиков было немало донских энергетиков, которые мужественно защищали родной город, а после его освобождения самоотверженно восстанавливали энергосистему Ростовской области.