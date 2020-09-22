Технологии монтажа кристаллов Flip-Chip обучили в ЮФУ

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

В Южном федеральном университете завершена пилотная реализация дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации в области разработки и производства интегральных микросхем с наноразмерным масштабом компонентов по технологии монтажа кристаллов Flip-Chip. Она проводилась при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.

Разработанная программа повышения квалификации направлена на ликвидацию недостатка компетенций инженерного и технического персонала технологических линий отечественных предприятий в области корпусирования интегральных микросхем по технологии монтажа кристаллов Flip-Chip. Это позволит повысить уровень и конкурентоспособность отечественной микроэлектроники.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Сообщается, что обучение уже прошли 32 слушателя из инженерного состава отечественных предприятий, а также сотрудники ЮФУ и Петрозаводского госуниверситета. Слушателям, успешно прошедшим обучение, вручены удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Известно, что структура и содержание программы составлены с возможностью реализации ее теоретической части в дистанционном формате, что позволяет специалистам повышать свою квалификацию без отрыва от производства.

- На протяжении 2019-2020 годов коллектив исполнителей проекта под моим руководством совместно с Петрозаводским госуниверситетом разрабатывали эту дополнительную профессиональную образовательную программу, – отметил главный научный сотрудник Инжинирингового центра ЮФУ Игорь Лысенко. - Так, в ходе пилотной реализации мы оценили ее работоспособность для последующего использования в практике Южного федерального университета.

Главный научный сотрудник Инжинирингового центра ЮФУ Игорь Лысенко. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

По его словам, перед системой дополнительного профессионального образования стоят задачи устранения квалификационных дефицитов и устойчивого воспроизводства кадров высокотехнологичных компаний, а образовательные программы должны иметь потенциал распространения.

КОНКРЕТНО

Обучение по каким направлениям ведется

– инженеры-конструкторы дизайна корпусов по технологии Flip-Chip

– инженеры-исследователи материалов, применяемых в технологических процессах при монтаже кристаллов по технологии Flip-Chip

– инженеры технологической линии корпусирования интегральных микросхем с наноразмерным масштабом компонентов по технологии монтажа кристаллов Flip-Chip

– инженеры-наладчики технологического оборудования для монтажа кристаллов по технологии Flip-Chip.