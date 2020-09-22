Вышел из дома и не вернулся: в Ростове пропал мужчина

Алексей Дорофеев страдает потерей памяти. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Юг"

В донской столице разыскивают Алексея Дорофеева, который вышел из дома утром, 21 сентября. С того момента прошло уже больше суток, а вестей о 52-летнем мужчина так и нет.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» отметили, что Алексей Дорофеев живет на бульваре Комарова и нуждается в медицинской помощи.

- Возможна потеря памяти, - отметили волонтеры «Лизы Алерт».

В день исчезновения Алексей Дорофеев был одет в серый джемпер, в тельняшку, в синие спортивные штаны и в темные резиновые шлепанцы.

Приметы мужчины: на рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, имеет лобную залысину, глаза серые.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112, - обратились к читателям волонтеры «Лизы Алерт Юг».