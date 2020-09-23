Глава администрации Ростова –на- Дону отказался от места в гордуме

Алексей Логвиненко остался на должности главы администрации Ростова-на-Дону.Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице состоялось организационное собрание Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва. В работе приняли участие 37 избранных депутатов гордумы. Однако Алексея Логвиненко среди них не оказалось. Это связано с тем, что он отказался от мандата и написал заявление в избирком, при этом остался на должности главы администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, 13 сентября состоялись выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва. В ее состав вошли 40 депутатов: 30 депутатов по одномандатным избирательным округам и 10 депутатов из состава муниципальных списков, выдвинутых политическими партиями.