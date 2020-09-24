Купить все для ремонта и взять диван на сдачу: как в Ростове сэкономить на качественном обновлении квартиры

Как в Ростове сэкономить на качественном обновлении квартиры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие люди постоянно заняты улучшением своего жилища. Кто-то делает мелкий ремонт, кто-то сносит стены, меняя свой дом до неузнаваемости. И не секрет, что «размах» упирается в финансы. Конечно, можно ухитриться и купить все "по дешевке", но высокое качество все равно требует немалых средств.

Тем, кто планирует ремонт или обновление в квартире предлагаем разобраться, на каких товарах можно сэкономить этой осенью и можно ли купить все в одном месте. Идем в один из самых крупных в городе торговых центров «Мир ремонта».

Двери

Многие знают, когда в доме меняются двери, преображается все пространство. К вопросу выбора нужно подойти ответственно, не спеша. Важно, чтобы был большой ассортимент. Здесь в торговом центре можно найти межкомнатные и входные двери от разных производителей со скидкой до 50%.

Фото: предоставлено "Мир ремонта"

Отделка

Осенью в «Мире ремонта» можно купить обои от 999 рублей за рулон от разных производителей. В среднем скидки варьируются от 10% до 30%. А краску для покраски стен и обоев можно приобрести со скидкой до 20%. Что касается плитки и керамогранита, то цена может быть снижена на 30%. Напольное покрытие — ламинат и паркет дешевле на 10% - 15% не смотря на приличный дефицит из-за сбоев в логистике импортных товаров.

Фото: предоставлено "Мир ремонта"

Сантехника

Не секрет, что одна из ключевых позиций при ремонте, - это ванная комната. На втором этаже торгового центра «Мир ремонта» есть огромный выбор качественной сантехники и аксессуаров по выгодным ценам. Прямо сейчас скидки на душевые кабины, ванны, раковины, смесители доходят до 20%.

Фото: предоставлено "Мир ремонта"

Освещение

Со значительными скидками в сентябре - до 70% - можно купить современные люстры, споты и треки, торшеры, бра, уличные светильники и другие виды освещения. К примеру, на классические хрустальные люстры Bohemia Ivele Crystal действует фиксированная скидка 50%.

Фото: предоставлено "Мир ремонта"

Мебель

В сентябре скидки на мягкую мебель варьируются от 10% до 50%. По выгодной цене можно приобрести текстиль для спален, диваны, кресла, пуфы, различные аксессуары и многое друге. Кроме этого, магазины предлагают воспользоваться услугой "кэшбек", которая действует на следующую покупку.

Привлекательные предложения действуют и на корпусную мебель и кухни. Со скидкой от 10% до 65% можно обустроить детскую или гостиную комнату, купить встроенный шкаф или современную кухню. Из новинок только в Мире ремонта эксклюзивно представлена мебель трансформер, спасение для помещений с маленькой жилой площадью.

Проведя не один час в торговом центре «Мир ремонта», убеждаешься, что в одном месте можно найти все для качественного ремонта и по реально выгодной цене.

Живите так, как вам хочется, а все необходимое для этого вы найдете на проспекте Аксайском, 21.

Если вы уже собрались за покупками в ТЦ «Мир ремонта», то обратите внимание на список действующих акций, которые вы найдете каждый месяц на официальном сайте www.hdm-rostov.ru.