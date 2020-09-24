Выгодно и быстро: как в Ростове-на-Дону купить квартиру без посредников?

Как выбрать лучшую квартиру в новостройке? Фото: Дадаян Давид

Покупка квартиры – событие значительное, затратное и очень волнительное. Поэтому так важно иметь возможность лично оценить новостройки и познакомиться с представителями застройщиков. К тому же сейчас ставки по ипотеке все время снижаются. Специалисты говорят, что нет лучшего времени для покупки квартиры – льготная программа на новостройки будет действовать до конца осени точно.

Как же выбрать квартиру за короткий срок и посмотреть за один день до 6 новостроек Ростова? Ведь, о просмотре нужно договариваться заранее. Приехать без приглашения на просмотр некий риск – можно не застать менеджера на месте. А учитывая, что жилые комплексы могут находиться на расстоянии друг от друга, то много времени может уйти на дорогу, тем более при отсутствии личного автомобиля.

Избежать этих хлопот можно записавшись на выездной тур по новостройкам с «Комсомольской правдой»! С каждым годом в течение семи лет будущие новоселы говорят редакции «Спасибо!» такую удобную возможность.

В сентябре желающих купить квартиру ждет очередной выезд. Всего за один день участники смогут посмотреть 5 – 6 строящихся жилых комплексов в разных районах Ростова, увидеть разницу между объектами, узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию, познакомиться с выгодными специальными предложениями от застройщиков, пообщаться с ними напрямую. Тур всегда помогает горожанам и жителям области изучить рынок и определиться с нужным вариантом для себя или своих близких.

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-25-22 или куратора 8 950 856 01 30

по будням с 9-00 до 18-00.

ВНИМАНИЕ!!! Количество мест ограничено!