Какие деревья и кустарники лучше сажать осенью?

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Закладывать свой сад можно с октября. Лучше всего для осенней посадки подходят зимостойкие сорта груш и яблонь, смородина, крыжовник, малина, жимолость, орех, а также береза, каштан, ива.

Проводить посадки можно начиная с октября до середины ноября. Абрикос, миндаль, яблони, персики, черешню, вишню, сливу лучше сажать весной.

Также в это время нужно провести целый комплекс работ, чтобы сад и огород в будущем году порадовали вас хорошим урожаем.

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