В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль науки «Включай ЭКОлогику»

Фестиваль пройдет в ДГТУ. Фото: ДГТУ

В донской столице с 25 по 26 сентября на площадке Донского государственного технического университета развернется масштабное и по-настоящему важное мероприятие, - V Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику». Программа фестиваля многогранна. Это и лекции экспертов в сфере образования, и мастер-классы, и тренинги, и форумы.

Участники смогут пообщаться со спикерами в прямом эфире, посетить виртуальные выставки и экскурсии. Отметим, что из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса, фестиваль решили провести в онлайн-режиме.

В отдельный блок фестиваля оформлен Родительский форум, который станет площадкой для обсуждения проблем и перспектив онлайн-обучения, важности семейных ценностей, особенностей воспитания и вопросов личностных деформаций.

В числе приглашенных спикеров в работе фестиваля «Включай ЭКОлогику» примут участие:

Ольга Назайкинская – директор Центра трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО;

Андрей Щербенок – к. ф. н., PhD; профессор Московской школы управления СКОЛКОВО, директор-основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета;

Александр Молчанов – к. п. н., основатель ООО «Е-проф – Профессиональное электронное образование» (г. Москва);

Александр Попов – д-р филос. наук, генеральный директор АНО «Открытое образование», заведующий научно-исследовательским сектором открытого образования Федерального института развития образования РАНХиГС при Президенте РФ, заведующий лабораторией компетентностных практик образования МГПУ, президент Ассоциации лидеров практик неформального образования;

Андрей Дерябин – MSc Social Psychology (London School of Economics and Political Science), научный сотрудник сектора открытого образования ФИРО РАНХиГС;

Нина Добрынченко-Матусевич – генеральный директор международной сети по развитию эмоционального интеллекта «ЭИ – дети», эксперт Агентства стратегических инициатив.

Фестиваль начнется 25 сентября в 10:00.

Ссылка на он-лайн трансляцию https://festival-ecologic.ru/ .

Трансляции мероприятий пройдут в группах ДГТУ ВКонтакте: https://vk.com/donstu; https://vk.com/welcome_donstu, а также на канале Youtube https://www.youtube.com/dstulive.