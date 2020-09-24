Абоненты регоператора ГК «Чистый город» оценили преимущество онлайн-сервисов

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Для решения вопросов, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с ТКО, жители Ростова-на-Дону активно пользуются онлайн-сервисами. Регоператор ООО «ГК «Чистый город» напоминает своим абонентам, которые еще не успели оценить преимущество онлайн взаимодействия, в каких случаях не обязательно посещать офис регоператора, и как разобраться в проблеме удаленно.

Заказать вывоз отходов, подать заявку на заключение договора, изменить количество проживающих возможно через форму обратной связи на сайте компании, которая расположена в разделе «Контакты». На ее заполнение потребуется несколько минут. В случае изменения данных лицевого счета к обращению необходимо прикрепить подтверждающие документы. Результат рассмотрения такого обращения потребитель увидит в своей квитанции.

С помощью личного кабинета зарегистрированные пользователи имеют возможность отслеживать платежи, скачивать и распечатывать платежные документы, не дожидаясь пока их принесут в почтовый ящик.

Также дистанционно жители без комиссии могут оплатить услугу по обращению с отходами через приложение «Сбербанк онлайн» либо подключив автоплатеж. После его подключения фиксированная сумма будет списываться со счета абонента в установленный день. Напоминаем, что в качестве мер поддержки Правительство России отменило начисления неустойки до 1 января 2021 года, но не освободило потребителей от платы за предоставленную услугу.

АЛЛО!

Получить консультацию или разъяснение по вопросам, связанным с деятельностью ГК «Чистый город», можно позвонив на горячую линию 8-800-707-05-08. Звонки принимаются ежедневно, включая праздничные и выходные дни, с 7 до 20 часов.