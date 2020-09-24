Под Ростовом тушат крупный пожар возле Соленого озера

Сохраняется угроза распространения огня. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области тушат крупный пожар возле Соленого озера. Об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 12:30. Очевидцы рассказали спасателям, что загорелся камыш. Сейчас возгорание тушат 27 спасателей, к работе привлекли 10 единиц техники. Сохраняется угроза распространения огня.

— Горит двумя очагами по фронту 500 и 1000 метров. Ожидается прибытие пожарного поезда, — прокомментировали в ведомстве.