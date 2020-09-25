Конкурс работ о поэзии запускают ЮФУ и журнал «Prosodia»

Конкурс о поэзии «Пристальное прочтение поэзии» запускают в ЮФУ. Это совместный проект Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации и литературно-исследовательского журнала о поэзии «Prosodia».

Сообщается, что на конкурс принимаются тексты и визуальные работы. Он направлен на выявление и поддержку авторов, дизайнеров и художников, которые владеют навыками критического письма о поэзии, умеют на материале поэзии создавать визуальные образы.

К слову, ограничения по возрасту, профессии и наличию уже опубликованных критических текстов отсутствуют. Премия присуждается в шести номинациях.

Победители получат денежные премии, а также возможность постоянного сотрудничества с журналом «Prosodia» и сайтом prosodia.ru, лучшие конкурсные работы будут опубликованы.

КОНКРЕТНО

Премия присуждается в шести номинациях

• «Лучший опыт интерпретации одного стихотворения»;

• «Лучшее эссе о творчестве поэта»;

• «Лучшее эссе о том, как поэзия работает с проблематикой современного мира»;

• «Лучшая рецензия на свежую поэтическую книгу»;

• «Лучший опыт визуальной интерпретации одного стихотворения»;

• «Лучшее визуальное решение для творчества поэта».

ВАЖНО

Прием эссе и художественных работ осуществляется до 30 октября 2020 года. Заявки и работы можно направлять на электронный адрес: kozlov.prosodia@gmail.com с пометкой «Пристальное прочтение поэзии» в теме письма. С положением о премии можно познакомиться по ссылке: https://yadi.sk/i/lmS5uE36NUHPqA

НАША СПРАВКА

Премия «Пристальное прочтение поэзии» в первый раз прошла в 2018 году, тогда в оргкомитет поступило 111 заявок из более чем 50 городов России и стран СНГ. По словам руководителя проекта, доктора филологических наук Владимира Козлова, идеология премии восполняет пробел в современном литературном процессе. Это конкурс не для писателей, а для читателей, для тех, кто находит смысл в глубоком прочтении. Учреждая конкурс, мы хотели поддержать саму идею вдумчивого чтения стихов — и, безусловно, ее последователей.