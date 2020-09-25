Владимир Путин поздравил Василия Голубева с избранием на пост губернатора Ростовской области

Василий Голубев пообщался в Владимиром Путиным в онлайн-режиме. Фото: правительство Ростовской области

В четверг, 24 сентября, глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с губернаторами, избранными в ходе региональных выборов 2020 года.

- Я хочу поздравить вас с избранием на высокие должности глав регионов. И, разумеется, вначале хочу сказать, что такое доверие – это всегда, прежде всего, огромная ответственность за предстоящую работу. Конечно, вы хорошо это понимаете, - сказал президент.

Василий Голубев, также присутствовавший на мероприятии, рассказал Владимиру Путину о своем деловом настрое. Руководитель донского региона отметил нацеленность на результат в работе на посту губернатора Ростовской области.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия и общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года. Кроме того, были соблюдены все необходимые меры предосторожности,

- И итоги голосования – а они весьма убедительные – показывают, что люди вам доверяют. Уверен, вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы эти надежды оправдать, - напутствовал избранных глав субъектов Владимир Владимирович.

Также президент напомнил о масштабных задачах, которые губернаторам предстоит решать на своем посту: реализация национальных проектов, борьба с распространением коронавирусной инфекции, укрепление системы здравоохранения, восстановление нормального делового ритма экономики, восстановление занятости и доходов людей.