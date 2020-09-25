В Первомайском районе Ростова построят новый стадион

Участок под объект выставлен на аукцион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском районе Ростова-на-Дону построят новый стадион. Об этом рассказали в городской администрации.

Стадион будет располагаться на улице Зеленой, рядом с домом № 22. Участок под объект выставлен на аукцион. Власти ищут арендатора для организации стадиона.

— Начальная цена предмета аукциона — ежегодная арендная плата 2 936 790 рублей, — говорится в сообщении мэрии.

Торги состоятся 30 октября.

Напомним, до 2022 года на проспекте Буденновском планируется построить крытый футбольный манеж. На территории комплекса будут располагаться поле с искусственным покрытием, спортзал для занятий баскетболом, гандболом, волейболом и большим теннисом.