В Ростовской области на ходу загорелся автобус с детьми

Пассажиров быстро вывели из салона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Донецк Ростовской области на ходу загорелся автобус. Происшествие случилось утром 25 сентября в районе 16-го квартала.

По словам очевидцев, в момент возгорания в салоне «ПАЗа» находились двое детей. К счастью, водитель быстро эвакуировал пассажиров. Позже огонь распространился по всему автобусу.

По данным донского ГУ МЧС, пожар тушили восемь сотрудников, привлекли две единицы техники.

— Возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, — прокомментировали в ведомстве.