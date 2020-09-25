ДГТУ стал организатором анимационного фестиваля

Фото: ДГТУ

В комплексе опорного вуза «Радуга» завершился анимационный фестиваль проектной работы «Магика» при поддержке киностудии «Союзмультфильм». Организаторами фестиваля выступили факультет «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ и анимационный технопарк «Магика».

В рамках мероприятия участники выполнили пять кейсов от киностудии, разработав концепты для продолжения известных многим поколениям мультфильмов: «Умка», «Котенок Гав», «Чучело Мяучело» и другие.

Фото: ДГТУ

Ребятам должны были разработать новые персонажи и разместить их во вселенной «Союзмультфильма».

– Им предстояло придумывать, отрисовывать, создавать эскизы и аниматики, проводить презентации идей для проектов, а также творческих концепций для перезапуска легендарных мультиков. Главное, это попасть в стилистику, оправдать ожидания постоянных зрителей и сделать коммерчески успешный проект, который будет иметь художественную ценность, - прокомментировала шеф-редактор коммерческих проектов «Союзмультфильма» Мария Савиных.

Фестиваль проходил в рамках реализации соглашения между ДГТУ и киностудией о сотрудничестве и развитии долгосрочных проектов в области анимации и мультипликации на базе факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» и медиапарка «Южный регион – ДГТУ».

Кстати, в ДГТУ запущена образовательная программа с треком подготовки аниматоров, которые будут обучаться по программе классической анимации, и выполнять свои курсовые работы на проектах «Союзмультфильма».

- Мы ожидаем от совместного проекта с университетом новых специалистов, молодых профессионалов в рядах киностудии, которые будут работать на современную индустрию анимации и мультипликации. Мы увидели увлеченных и профессиональных ребят, которые могут приступать к развитию нового для ДГТУ и Ростова направления и создавать анимационный контент, – отметила креативный продюсер мультсериала «Простоквашино» и «Оранжевая корова» Алена Оятьева.