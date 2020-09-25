На детской площадке ростовчанин ударил ножом в шею 14-летнюю девочку

Подозреваемого в нападении уже задержали. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону мужчина ударил ножом в шею 14-летнюю девочку. Происшествие случилось 20 сентября в Первомайском районе города, сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Будучи в подвыпившем состоянии, мужчина находился на детской площадке. По версии следствия, он схватил 14-летнюю девочку и ударил ее канцелярским ножом в шею. Пострадавшей удалось вырваться из рук нападавшего и убежать. Позже она обратилась в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следственном управлении.