В Ростове-на-Дону загорелся склад

С огнем боролись восемь пожарных. Фото: пресс-служба областного МЧС

В субботу утром, 26 сентября, в донской столице произошел пожар. ЧП случилось по адресу: Кузнечная 217.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пожар произошёл пожар в здании, состоящем из двух складских помещений.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 06:09, в 07.20 пожар локализован , в 07:21 - ликвидация открытого горения, - отметили в ведомстве.

На месте работали две спецмашины и восемь пожарных. Никто не пострадал.