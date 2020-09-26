В Ростове троллейбус проломил стену депо

От стены остались "рожки да ножки". Фото: соцсети

В субботу, 26 сентября, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на 20-ой Линии.

Как рассказали очевидцы, водитель въехала в стену задним ходом.

- Она не убедилась в том, что ключ реверса стоял вперед, и начала движение, - рассказала свидетель инцидента.

В итоге стена депо просто рассыпалась на куски.

Информация об этом появилась в городском паблике.

- Новые технологии в Ростове и искусственный интеллект за рулём , - прокомментировал подписчик паблика.

- Вот делали троллейбусы раньше, даже стекла целые остались, - отметил третий подписчик.