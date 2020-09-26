В Ростове троллейбус проломил стену депо

От стены остались "рожки да ножки". Фото: соцсети
В субботу, 26 сентября, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на 20-ой Линии.
Как рассказали очевидцы, водитель въехала в стену задним ходом.
- Она не убедилась в том, что ключ реверса стоял вперед, и начала движение, - рассказала свидетель инцидента.
В итоге стена депо просто рассыпалась на куски.
Информация об этом появилась в городском паблике.
- Новые технологии в Ростове и искусственный интеллект за рулём , - прокомментировал подписчик паблика.
- Вот делали троллейбусы раньше, даже стекла целые остались, - отметил третий подписчик.