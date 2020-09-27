В Ростове обсудили закон о тишине и определились, как быть с шумным ремонтом у соседа

Половина опрошенных сочла, что за шум от ремонта не надо наказывать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В донском Заксобрании обсудили областной закон об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан.

Отметим, нарушение тишины и покоя граждан в период с 23:00 по 7:00 в будни и с 23:00 до 8:00 в выходные и праздники

влечёт административную ответственность. За это могут оштрафовать. Сумма штрафа - от 500 до 4 тысяч рублей.

Это касается громкой музыки, криков, автомобильной сигнализации и прочее.

Депутат Александр Косачев рассказал, что был проведен опрос. В нем участвовали 9500 человек. Мнения о ремонте разошлись. Половина опрошенных сочла, что за шум от ремонта не надо наказывать, а другая половина респондентов поддержала штрафные санкции.