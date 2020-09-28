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В Ростовской области прогнозируют ураганный ветер и дожди с грозой

Скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду
Михаил СТРИЖЕВ
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Скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду.

Скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области ожидаются ураганный ветер и дожди. Такой прогноз сообщили в донском ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

По данным синоптиков, 28 сентября в области будет облачно. Местами возможны кратковременные дожди с грозой. Прогнозируется сильный ветер.

— Ветер восточный до 7 — 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 — 20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября в Ростовской области ожидается похолодание. С 1 по 4 октября температура составит +20…+23 градуса. 5 и 7 октября может похолодать до +16… +17 градусов.