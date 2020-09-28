«Голову сносит от красоты»: ростовчанка Татьяна Котова поразила подписчиков «горячим» фото

Певица предстала перед подписчиками в соблазнительной позе. Фото: instagram.com/kottova/

Ростовчанка Татьяна Котова показала фигуру в откровенном платье. Очередное «горячее» фото звезда опубликовала в «Инстаграме».

Девушка предстала перед подписчиками в соблазнительной позе. На ней — легкое платье с открытыми плечами. У Татьяны прекрасная фигура и идеальный золотистый загар.

Котова попросила вспомнить некоторые из ее песен. Однако большинство поклонников напрочь забыли творчество певицы. Фанатов больше заинтересовала внешность исполнительницы.

Поклонники оценили образ Татьяны Котовой. Фото: instagram.com/kottova/

— Таня, от твоей совершенной красоты и беспредельной сексуальности, голову сносит, — написал один из комментаторов.