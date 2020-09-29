В Ростове объем инвестиций в первом полугодии увеличился на треть

Алексей Логвиненко рассказал об инвестиционном климате в Ростове. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошло заседании Совета по инвестициям. Представители бизнес-сообщества рассказали о новых и готовых к завершению инвестиционных проектах, которые решат социальные и экономические задачи.

Глава Администрации города Алексей Логвиненко отметил, что, несмотря на глобальный экономический спад, вызванный пандемией, основные показатели инвестиционной активности города показывают положительную динамику.

- Объем инвестиций за I полугодие 2020 года по полному кругу предприятий и организаций города Ростова-на-Дону составил 51,2 млрд рублей, что на 30,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Отметим, что перечень инвестиционных проектов в Ростове-на-Дону состоит из 59 проектов на сумму 246,4 млрд рублей.

Для повышения активности частных инвесторов власти представили инвестиционные предложения Ростова в публичном пространстве. Это 12 объектов, в отношении которых возможно заключение соглашений муниципально-частного партнерства.

- Это социальные, необходимые городу проекты, - отметила директор Департамента экономики Полина Коростиева.

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