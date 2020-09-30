Берега Азовского моря в селе под Ростовом превратились в кисель из медуз

Медузы заполонили весь берег. Фото: vk.com/azov_overhear

В Ростовской области в селе Порт-Катон на берегу Азовского моря появились десятки мертвых медуз. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Напомним, в этом году в Азовском море стало больше крупных медуз-корнеротов. Они буквально заполонили все вокруг. Обилие медуз удивляло как туристов, так и местных жителей на Должанской косе. Да Таганрогского залива такое зрелище можно встретить нечасто.

В этом году в Азовском море стало больше крупных медуз-корнеротов. Фото: vk.com/azov_overhear

Биолог Алексей Тихонов объяснял, что привычная среда для корнеротов — Черное море. Медузы устремились в Азовское, когда оно стало солонее. Кроме того, медуз привлекает теплая вода и обилие планктона.

Корнеротов привлекает соленая теплая вода и планктон. Фото: vk.com/azov_overhear

Медузы отнюдь не безобидны. По словам биолога, они больно жалят, поэтому туристам стоит быть осторожнее. Ожог при этом можно получить крупный, но не сильный — не сильнее ожога от обычной крапивы. У медуз есть стрекательные клетки, которые в этот момент «выстреливают» ядом. Яд может попадать в ранки, поэтому важно ожог сразу промыть.

Медузы живут всего несколько месяцев. Фото: vk.com/azov_overhear.

Тихонов также подчеркнул, что живут такие медузы недолго — несколько месяцев. Видимо, погода создала дополнительную угрозу их жизни. Медузы не могут справиться с сильным ветром и погибают.