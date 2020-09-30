Главного архитектора Сальского района подозревают в превышении должностных полномочий

По версии следствия, чиновник незаконно выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении главного архитектора Сальского района возбудили уголовное дело. По данным администрации, эту должность занимает Юрий Гречко. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Чиновник выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта на улице Волгодонской в Сальске. По версии следствия, он знал, что строение не соответствует поданным документам и не может быть оформлено.

— В результате указанных действий право собственности на этот земельный участок незаконно перешло к заявителю, а администрации Сальского городского поселения причинен материальный ущерб на сумму более 890 тысяч рублей, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.