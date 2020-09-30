В Ростове-на-Дону пройдет VI Южно-Российский международный ветеринарный конгресс

Фото: ДГТУ

С 1 по 3 октября в ДГТУ пройдет VI Южно-Российский международный ветеринарный конгресс. Известно, что в рамках мероприятия состоится серия мастер-классов по эхокардиографии, цитологии и стоматологии от ведущих ветеринарных врачей России. Кроме того, там же пройдет показательная операция по оказанию стоматологической помощи зоопарковому животному в присутствии студентов ветеринарного факультета опорного вуза. Сообщается, что в этом году конгресс состоится в онлайн-формате.

– Впервые в России мы проводим мероприятие для специалистов ветеринарного профиля, которое доступно всем, – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – Посмотреть трансляцию и задать лекторам вопросы смогут студенты ветеринарных вузов и факультетов, а также практикующие ветеринарные врачи со всей страны. Программа конгресса составлена с учетом потребностей студентов и молодых ветеринарных врачей. Благодаря тому, что вуз первым в России открыл базовую кафедру по ветеринарной стоматологии, мы решили организовать мастер-класс по оказанию стоматологической помощи зоопарковому животному в одной из ветеринарных клиник города. И наши студенты станут непосредственными участниками этой операции.

Так, 1 октября, в первый день конгресса, зрителей ждут лекции от ведущих ветеринарных врачей. Кроме того, в программе – прямые включения из ветеринарных клиник страны.

На следующий день в учебных лабораториях факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ и в ветеринарных клиниках Ростова-на-Дону пройдут мастер-классы, посвященные эхокардиографии, цитологии и стоматологии. А 3 октября состоится Студенческий ветеринарный конгресс.

ВАЖНО! С подробной программой лекций и мастер-классов можно ознакомиться на официальном сайте конгресса vetcongress.org. Прямые трансляции лекций будут доступны на канале в YouTube youtube.com/user/dstulive и в официальном сообществе вуза ВКонтакте vk.com/donstu.