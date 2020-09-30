В Ростове-на-Дону провалился асфальт

Для безопасности жителе яму огородили. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В центре Ростова-на-Дону провалился асфальт. Яма образовалась на проезжей части на улице Ленина.

На место выехал экипаж дорожно-патрульной службы. Провал огородили, а рядом поставили предупреждающий дорожный знак.

— Факт был задокументирован актом о выявленных недостатках. Информация передана в «Водоканал», — прокомментировали отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе компании, там была повреждена канализационная труба. В настоящее время на месте ведутся ремонтные работы. Их обещают завершить сегодня, 30 сентября, до конца рабочего дня.

«Комсомольская правда-Ростов» уже рассказывала, как в Таганроге в яму на дороге провалилась машина. Провал на улице Петровской образовался из-за сильных дождей. У угадившего в дыру повредился бампер и лопнуло колесо.