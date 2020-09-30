Ростов-на-Дону сковали многокилометровые пробки

Ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. Фото: ШАБАНОВА Мария.

В Ростове и в области бушуете песчаная буря. Из-за нее по всему региону горит трава, падают деревья. Ну а сам Ростов, по традиции, сковали пробки.

Уже сейчас сервис «Яндекс.Пробки» показывает семь баллов.

Итак, полностью «стоит» Вавилова, Михаила Нагибина, Буденовский проспект, Красноармейская , проспект Шолохова, Большая Садовая, Социалистическая, Станиславского.

Ростов сковали прокби. Фото: "Ядекс.Пробки"

Сервис показывает уровень пробок в семь баллов, однако есть все основания полагать, что уже скоро этот показатель будет равен максимальной отметке в 10 баллов.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области из-за сильного ветра погибли два человека. ЧП произошло в Багаевском районе. Дерево упало на автомобиль, в котором находились мужчины. Тополь раздавил и машины, и людей внутри.

Отметим, «Комсомольская правда-Ростов» ведет онлайн-трансляцию ненастья.