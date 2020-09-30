Песчаная буря в Ростове-на-Дону 2020: количество пожаров в регионе стремительно растет

В Ростовской области полыхают пожары. Фото пресс-службы МЧС по Ростовской области

В донском регионе и в Ростове-на-Дону вовсю разыгралась непогода. В городе и в области бушует пыльная буря. Из-за этого в регионе сегодня то и дело вспыхивают пожары.

Еще несколько часов назад по данным ГУ МЧС по Ростовской области пожаров было 84. Сейчас эта цифра выросла до 101.

- По последним данным, на территории Ростовской области возник 101 пожар, из них ликвидированы 69 . В области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Наиболее серьезные пожары в следующих районах: Чертковский, Красносулиский, Милютинский, Миллеровский, Мартыновский районы, техногенный пожар – в Константиновске, лесной пожар – в Цимлянском районе.

Из Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области на помощь нашим специалистам выдвинулись аэромобильная группировка, а также группировка Донского спасательного центра.