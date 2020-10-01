На Мясниковском МЭОКе завершили укладку геомембраны на первой карте полигона

Фото: ГК «Чистый город»

На Мясниковском МЭОКе строители завершили укладку геомембраны в основании первой карты полигона ТКО. Контрольные швы проходят испытание на герметичность.

Как отмечает регоператор, такой защитный экран исключит риск загрязнения грунтовых вод и почвы при эксплуатации объекта. Высокопрочный материал покрыл всю площадь карты, включая откосы. В его укладке были задействованы квалифицированные мастера и спецтехника для спаивания полотен.

Параллельно ведётся установка системы мониторинга фильтратообразования. Монтируются специальные ёмкости, в которые, в случае появления фильтрата, по трубам будет собираться жидкость и далее направляться на обезвреживание специализированным организациям.

Фото: ГК «Чистый город»

Также сейчас завершается установка административно-бытового комплекса. Здесь будут размещены кабинеты для рабочих и инженерно-технического персонала, просторные гардеробные и душевые, помещения для приема пищи.

Строительство первой карты полигона и хоззоны завершат уже в этом году, в 2021 приступят к обустройству площадки биокомпостирования и возведению современного мусоросортировочного комплекса.

- До момента ввода в эксплуатацию основного мусоросортировочного комплекса здесь, на объекте, будет установлена дополнительная линия мобильной сортировки отходов. Уже сооружен ангар, закуплено необходимое сортировочное оборудование. Это позволит уже в этом году на месте производить сортировку поступающих отходов. В совокупности отбор полезных фракций на действующем мусоросортировочном комплексе в микрорайоне Левенцовский Ростова и на этой мобильной сортировке позволит значительно сократить объём отходов, направляемых на складирование и размещение, - отмечает генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.