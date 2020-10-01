История на холсте: атомград через призму художественных образов

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В Волгодонске подвели итоги областного конкурса изобразительного искусства «Атомная отрасль - глазами художников. Нам 75!». Конкурс живописи и графики в юбилейный год создания атомной промышленности провела Ростовская АЭС совместно с волгодонскими общественными организациями при поддержке Ростовского отделения «Союза художников России». Главная идея конкурса – создание визуального образа, демонстрирующего достижения, значение и потенциал атомной отрасли.

В проекте приняли участие не только художники Волгодонска, но и мастера живописи и графики из разных городов Ростовской области. Жюри выбирало лучшие работы почти из 350-ти произведений изобразительного искусства.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Торжественное открытие выставки и церемония награждения победителей прошли в Информационном центре Ростовской АЭС в День работников атомной промышленности. На выставке представлено более 50 лучших работ.

- Мне очень приятно, что вы откликнулись на наше предложение поучаствовать в этом конкурсе, посвященном знаменательной для атомщиков дате, – обратился к участникам конкурса директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. - Мне очень приятно видеть здесь разные стили и техники, которыми вы смогли выразить свой взгляд на наш город, на наше предприятие. Подобный конкурс Ростовская АЭС уже пятый год подряд проводит среди юных художников, и с каждым годом заявленных работ становится больше. Надеюсь, что и этот конкурс живописи и графики станет традиционным.

Для того чтобы, как можно больше зрителей смогли ознакомиться с творчеством донских художников, выпущен большой красочный каталог с работами, представленными на конкурс «Атомная отрасль - глазами художников».