Инновационный прибор рентгенографического обследования энергооборудования разработала «Россети Юг»

Фото: Россети-Юг

Специалисты «Россети Юг» завершили разработку и испытание инновационного приборно-аналитического комплекса для рентгенографического обследования маломасляных высоковольтных выключателей. Энергетики планируют усовершенствовать созданную разработку: в скором будущем рентгенографический комплекс станет цифровым с широкими возможностями применения.

Известно, что созданный «Россети Юг» приборно-аналитический комплекс и технология рентгенографического осмотра маслонаполненного электротехнического оборудования на сегодняшний день уникальны не только для российской, но и для мировой электроэнергетики.

Разработка «Россети Юг» направлена на выявление дефектов именно маслонаполненного высоковольтного оборудования - выключателей марки ВМТ-110, доля которых в общем объеме используемых выключателей группой компаний «Россети» составляет почти половину. Появление нового эффективного средства оценки состояния ВМТ позволит своевременно выявить развивающиеся дефекты и обеспечит их дальнейшую безаварийную эксплуатацию. Основные преимущества нового приборного комплекса - отсутствие необходимости разборки выключателя, сокращение времени на выявление дефектов, а значит и возможность учащенного контроля. А это, в свою очередь, значительно продлит срок работы оборудования и обеспечит надежное энергоснабжение потребителей.

- Разработанный нами инновационный приборно-аналитический комплекс прошел успешное испытание в полевых условиях, показал свою эффективность и высокую точность, - отметил генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев. - В дальнейшем, в рамках реализации программы «Россети» по инновационному развитию, мы планируем расширение видов обследуемого оборудования и его классов напряжения.

В ближайшей перспективе полученные рентгенограммы о техническом состоянии выключателей будет распознавать интеллектуальная система. Цифровой будет и передача рентгенограмм, результатов контроля технического состояния оборудования на системы сбора данных и локального управления предприятием.