Трассу в Ростовской области перекрыли из-за пожара

Возле проезжей части загорелся лес. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области трассу «Шахты-Цимлянск-Суровикино» перекрыли из-за пожара. 1 октября возле проезжей части загорелся лес.

Огонь бушует возле дороги, на участке от 135-го до 142-го километра. Сейчас на месте работают два экипажа ДПС.

— В связи с задымлением и скоплением спецтехники данный участок закрыт для проезда, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Объехать дорогу можно через станицу Камышевскую, Лозновскую и хутор Лозной.

На месте работают два экипажа ДПС. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 30 сентября в Ростовской области вспыхнуло 128 природных пожаров. Из-за сухой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространялся по территории. По данным донского ГУ МЧС, возгорание продолжают тушить в Цимлянском районе.