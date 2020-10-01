В Ростовской области 8% магазинов не пережили пандемию коронавируса

На положение оптовиков повлияло закрытие границ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сфера оптовой торговли больше других пострадала от пандемии коронавируса. Об этом рассказала директора донского департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

Во время ограничений магазины продолжали работать. По словам Теларовой, положение оптовиков ухудшилось по другим причинам. Из-за закрытия границ бизнесу было сложно поддерживать отношения с партнерами из других регионов.

— Наибольшее падение произошло в сегменте оптовой торговли. Число предприятий этой сферы сократилось на 8%, — прокомментировала Теларова.

По ее словам, из-за ограничений число субъектов потребительского рынка снизилось на 4%. Сокращение в сфере розницы составило 2,7%, в сфере бытового обслуживания — 5%.