"Любите себя": Модель «Плейбоя» из Ростова рассказала, с какой критикой ей пришлось столкнуться на пути к славе

Лиза Кей рассказала о любви к себе. Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграм"

Модель журнала для взрослых «Плейбой» рассказала о том, с какими нелицеприятными отзывами о себе ей пришлось столкнуться в тот период, когда она строила свою карьеру. По словам Лизы, ей говорили о том, что у нее короткие ноги и толстые колени, что с красной помадой похожа на путану, а одежда – как у бездомной.

В итоге Лиза Кей пришла к выводу, что универсального критерия красоты не существует.

- Вы никогда не сможете всем угодить. И сравнивать себя с кем-то нет смысла. Все мы не идеальны. У одной - животик, у другой - волосы реденькие. И это - нормально! В этом и заключается суть человеческой красоты. Каждый из нас на этой планете присутствует в одном, уникальном экземпляре.

Эксклюзив! Хот Кутюр! Люкс, - написала блондинка.

В конце поста она отметила, что каждая из нас - драгоценный редкий камень.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» рассказывала, как Лиза Кей отозвалась о коронавирусе и о том, как люди соблюдают меры безопасности.