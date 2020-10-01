Не стакан воды: в Ростовской области изменят представление о пожилом возрасте

Волонтеры покажут, что возраст — не помеха для хобби и развлечений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области стартовала акция «Не стакан воды». Фонд «Старость в радость» расскажет, что для пожилых людей важны не только базовые потребности, но развлечения, хобби и многое другое.

Представитель организации Ольга Базовая рассказала, что речь идет о своего рода просветительской работе. Многие думают, что бабушкам и дедушкам нужны только скромное жилище и хоть кто-то рядом, чтобы не страдать от одиночества. Это заблуждение: как и молодежь, многие пожилые хотели бы заниматься спортом, ходить на свидания или учить иностранные языки.

— Совместно с режиссером Александром Семиным мы создали несколько роликов. В видео и постах мы будем объяснять, что потребности пожилых людей разнообразны. Дедушка может хотеть кататься на роликах. Возможно, ваша бабушка хочет косметику, а не пуховый платок, — рассказала Ольга.

По ее словам, еще одна задача — показать, что возраст — не помеха для самореализации и развития. Активисты хотят изменить представления о пожилом возрасте.