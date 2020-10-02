Яркую фотосессию с девушкой и диваном устроили в центре Ростова-на-Дону

В центре донской столицы провели фотосессию прямо на дороге. Фото: Евгений Зубков, паблик "Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону"

В Ростове-на-Дону, в местных пабликах, обсуждают необычную съемку. Фотосессию с участием темнокожей модели устроили на улице Горького, недалеко от здания бывшей табачной фабрики.

Чтобы получились яркие снимки, съемочная группа вынесла на проезжую часть диван. На нем, собственно, и позировала девушка.

По словам очевидцев, съемка проходила днем и, конечно, диван на проезжей части отнюдь не улучшил ситуацию на дороге.

- Ротовчане сегодня не унывали: фотографировали красивую женщину на диване, посреди проезжей части улицы Горького.

Пост собрал множество комментариев.

Одни отметили, что девушка, действительно, очень славная. Другие возмутились тем, что все действие происходит на дороге. Некоторые ростовчане решили, что такая фотосессия – проявление неуважения к водителям автомобилей и пассажирам городского транспорта. Тем более, что эта улица считается одной из самых загруженных в городе.