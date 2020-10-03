Благодаря Ростовской АЭС, в Донском регионе появился первый «Бережливый стационар»

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В волгодонской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №3 завершен ремонт отделения приёмного покоя. Проект реализован в рамках программы повышения эффективности оказания медицинской помощи - «Бережливый стационар».

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В качестве благотворительной помощи атомная станция выделила на ремонт порядка 4 млн. рублей, тем самым обеспечив 100% финансирования всех ремонтных работ. На эти деньги в отделении заменили все окна и двери, оштукатурили фасады, изменили кровлю подъездного пандуса, заменили покрытие полов, стены облицевали плиткой, установили новые сантехнические приборы и светильники. Еще 630 тысяч атомщики выделили на покупку мебели и оснащения. Кроме того, на средства Ростовской АЭС для отделения приобретен мобильный рентгенаппарат стоимостью более 5 млн. рублей.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, у Ростовской АЭС уже есть огромный опыт по модернизации медицинских учреждений.

- Вместе с Ростовской АЭС мы внедряли большой проект «Бережливая поликлиника», а сегодня вновь город Волгодонск становится первым по внедрению проекта «Бережливый стационар». В чем главное совпадение между «бережливым производством» Росатома и «бережливыми технологиями» в здравоохранении? Это тоже производство, но только по оказанию медицинской помощи. Логистически выстроенный поток пациентов, правильно организованные потоки - всё это позволяет не тратить время на непроизводственные процессы. А в медицине дорога каждая минута, которая может явиться критической для пациента, - подчеркнула Татьяна Быковская.

Проект по ремонту и оснащению отделения приемного покоя городской БСМП был реализован всего за 2,5 месяца, что, по словам медиков, – рекордные сроки. Внедрять «бережливые технологии», оказывать всяческую поддержку медицинским учреждениям Ростовская АЭС собирается и впредь.

- Это не первый и не последний проект для Ростовской атомной станции по направлению «медицина». У нас до конца года еще несколько проектов: в городском онкоцентре мы оказываем техническую поддержку, в детском инфекционном отделении сделаем капитальный ремонт кровли. Также в планах заменить окна в ряде других медицинских учреждений. С точки зрения «бережливых технологий» мы обсуждаем этот вопрос с БСМП и планируем наши задачи на следующий год. Задача медиков определить, где у них есть проблема по реализации этих технологий, а мы после этого будем заходить туда и помогать решить эту проблему. Я думаю, что планы на 2021 год мы сверстаем до конца текущего года. А что касается этого отделения, то никакой другой цели, кроме того, чтобы врачам было удобно, а пациентам было комфортно, - мы не преследовали. Поэтому желаю, чтобы всем было уютно в этом отделении, - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, общаясь с журналистами.