Загруженность ковидного коечного фонда в Ростовской приблизилась к 90%

Будет открыт еще один госпиталь для больных коронавирусом. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Загруженность развернутых коек для больных коронавирусом в Ростовской области приблизилась к 90%. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил на заседании регионального штаба по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции.

— Мы подготовили в свое время 2664 койки. Развернуто 1784 койки для больных ковидом. На сегодняшний день их заполняемость составляет почти 90%. Общая загруженность коек — если взять за основу 2664 койки — примерно 60%, — прокомментировал губернатор.

Василий Голубев рассказал, что 8 октября в области будет открыт еще один ковидный госпиталь на базе Областной клинической больницы №1. Таким образом, станут доступны еще 400 дополнительных мест.

Напомним, 2 октября в Ростовской области выявили еще 209 случаев заражения. С начала пандемии число заболевших достигло 22 352. Жертвами инфекции за все время стали 514 человек.