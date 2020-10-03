В Ростовской области преступники ранили полицейских при задержании

Злоумышленников разыскивают правоохранители. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области преступники ранили двух полицейских. Происшествие случилось в городе Миллерово в ночь на 3 октября.

По данным источника «Комсомольской правды», подозреваемые совершали кражи в автомобилях. Правоохранители попытались задержать злоумышленников. В ответ те оказали сопротивление. Одного из полицейских ранили из травматического оружия, другого атаковали с помощью газового баллончика.

В пресс-службе донского ГУ МВД подтвердили факт происшествия. В ведомстве сообщили, что преступников еще не поймали.

— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, — прокомментировали в пресс-службе.