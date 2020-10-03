Осень вступила в свои права: порывистый ветер и похолодание ожидаются в Ростовской области

Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области снова ожидается холодная и ветреная погода. 4 октября температура продолжит снижаться, а порывы ветра — усиливаться.

По данным донского ГУ МЧС, в области установится переменная облачность. Ночью столбик термометра покажет +11…+16 градусов. Днем температура будет составлять +18…+23 градуса. Существенных осадков в этот день не предвидится.

Прогнозируется сильный ветер. Скорость может достигать 6 — 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

Напомним, ранее Ростовскую область накрыла пыльная буря. Сильный ветер повалил деревья и конструкции. Жители жаловались, что из-за пыли трудно дышать.