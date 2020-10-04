Главный санврач Ростовской области заподозрил районы в сокрытии данных о зараженных коронавирусом

Евгений Ковалев, предположил, что людей могут и просто неправильно тестировать. Фото: правительство Ростовской области.

Главный санитарный врач Ростовской области заподозрил, что в некоторых районах скрывают данные о зараженных коронавирусом. Евгения Ковалева насторожило, что в последнее время здесь почти не выявляли заболевших.

По словам Ковалева, с 24 сентября по 1 октября в Куйбышевском и Милютинском районах случаев заражения не обнаружено. По одному заболевшему выявили в Дубовском, Зимовниковском, Шолоховском, Обливском и Пролетарском районах.

— Это либо недостаточное тестирование, либо неправильный отбор контингента для тестирования, либо просто сокрытие заболеваемости, — предположил Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Главный санврач напомнил, что недостаточная работа по выявлению заболевших может иметь последствия. Это может привести, например, к заносу инфекции в закрытые учреждения или к появлению групповых случаев заболевания.