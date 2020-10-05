Главный архитектор Ростова Роман Илюгин покинул пост

Роман Илюгин стал главным архитектором Ростова-на-Дону в 2017 год. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин покинул пост. Об этом сообщили в администрации города.

— С сегодняшнего дня директор Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону Илюгин Роман Борисович уволен по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Исполняющей обязанности директора департамента назначили Елену Гавриленко.

Роман Илюгин стал главным архитектором Ростова-на-Дону в 2017 году. В феврале 2019 года его задержали по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов. Позже Илюгина обвинили в превышении должностных полномочий. В июне 2020 года Ворошиловский районный суд оправдал главного архитектора, после чего он вернулся к работе.