В Ростовской области снова прогнозируют порывистый ветер

Ночью столбик термометра упадет до +11. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области прогнозируется сильный ветер. Прогноз публикует донской ГУ МЧС со ссылкой на ростовский гидрометцентр.

5 октября ожидается восточный ветер до 6 — 11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.

Температура воздуха днем — +18…+23 градуса, по югу и востоку до +25. Ночью столбик термометра упадет до +11 градусов.

Отмечается также, что в области сохраняется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс.