Вход на территорию недавно открытого комплекса «Самбекские высоты» стал платным

Комплекс недавно открыли после реконструкции. Фото: Правительство РО.

Многие считают, что по-настоящему народный музей не может быть платным (как говорится, «Гора родила мышь»). Другие уверены, что плату за вход на территорию комплекса брать не нужно, а вот экскурсионное обслуживание должно оплачиваться.

Есть и те, кто говорит о том, что эти деньги никак не повлияют на наше с вами благополучие. Ездить туда каждые выходные вряд ли будут, а комплекс больше рассчитан на туристов проезжающих мимо, чем на местных жителей.

Сегодня в 17:03 пообщаемся с экспертами на эту тему. Выслушаем мнение ростовчан, пообщаемся с руководством комплекса, руководителем поискового объединения «Миус-Фронт» Андеем Кудряковым и попытаемся понять, почему эта ситуация вызвала такой отклик у жителей области.

Слушайте сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» (89, 8 FM) в 17:03

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