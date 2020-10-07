Дефицит не грозит: 15 миллионов медицинских масок выпустили в Ростовской области за полгода

Два донских предприятия занимаются производством масок. Фото: пресс-служба областного правительства
В правительстве Ростовской области озвучили, в каких объемах на Дону выпускают медицинские маски. Масштабы впечатляют.
В нашем регионе эти изделия производят два предприятия. За последние полгода они выпустили 15 миллионов медицинских масок.
Об этом сообщил заместитель губернатора – министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин. Если понадобится, одно из предприятий может и нарастить мощность, чтобы производить в сутки 200 тысяч масок.
- Качество продукции соответствует стандартам и требованиям ГОСТа, - отметили в пресс-службе областного правительства.
Сейчас наша область не испытывает никакого дефицита в масках.
Напомним, на Дону с каждым днем увеличивается число заболевших коронавирусом. 7 октября стало известно, что в Ростовской области выявили еще 255 случаев заражения коронавирусом.
По данным регионального правительства, всего заболели уже более 23,5 тысяч человек. Наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 242 пациента, а всего - более 18,6 тысячи.
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Сегодня, 7 октября, стало известно, что в Ростовской области выявили еще 255 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже более 23,5 тысяч человек. Наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 242 пациента, а всего - более 18,6 тысячи.