Дефицит не грозит: 15 миллионов медицинских масок выпустили в Ростовской области за полгода

Два донских предприятия занимаются производством масок. Фото: пресс-служба областного правительства

В правительстве Ростовской области озвучили, в каких объемах на Дону выпускают медицинские маски. Масштабы впечатляют.

В нашем регионе эти изделия производят два предприятия. За последние полгода они выпустили 15 миллионов медицинских масок.

Об этом сообщил заместитель губернатора – министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин. Если понадобится, одно из предприятий может и нарастить мощность, чтобы производить в сутки 200 тысяч масок.

- Качество продукции соответствует стандартам и требованиям ГОСТа, - отметили в пресс-службе областного правительства.

Сейчас наша область не испытывает никакого дефицита в масках.

Напомним, на Дону с каждым днем увеличивается число заболевших коронавирусом. 7 октября стало известно, что в Ростовской области выявили еще 255 случаев заражения коронавирусом.

По данным регионального правительства, всего заболели уже более 23,5 тысяч человек. Наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 242 пациента, а всего - более 18,6 тысячи.

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Сегодня, 7 октября, стало известно, что в Ростовской области выявили еще 255 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже более 23,5 тысяч человек. Наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 242 пациента, а всего - более 18,6 тысячи.