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Стало известно, когда начнется вакцинация против коронавируса

Прививки начнут делать уже на следующей неделе
Михаил СТРИЖЕВ
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Прививки начнут делать уже на следующей неделе.

Прививки начнут делать уже на следующей неделе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, когда начнется вакцинация против коронавируса. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Прививки начнут делать с 12 октября. Дата старта массовой вакцинации пока неизвестна.

Напомним, министр здравоохранения Татьяна Быковская говорила, что в область поступила экспериментальная партия вакцины. На ней тестируется логистическая схема доставки препарата из федерального центра в донской регион. После этого планировалось протестировать переход партии со склада в медучреждения и осуществление самой прививки. Она также предположила, что массовая вакцинация начнется в ноябре — декабре этого года.